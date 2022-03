Schouten wint ook laatste 3000m en wereldbeker, Nuis pakt 1500m

Door haar overwinning passeerde Schouten in het klassement de Canadese Isabelle Weidemann, die wegens een coronabesmetting niet kon starten. De Noorse Ragne Wiklund, die met 3.57,15 tweede werd, eindigde ook als tweede in het klassement. Martina Sablikova uit Tsjechië werd met 3.57,16 derde.

Schouten had vlak voor haar eigen rit gezien dat Wiklund een razendsnelle tijd had neergezet. In haar tussentijden zat de schaatsster van Zaanlander vervolgens lang boven de tijd van de Noorse. Met een uiterste krachtsinspanning perste ze er een laatste ronde van 30,6 uit en dook ze alsnog onder de tijd van de Noorse. Het publiek in Thialf begroette de overwinning met een geluidsexplosie.

De Noord-Hollandse won dit seizoen alle races die ze reed op de 3000 meter. Ze pakte de Nederlandse titel, de Europese titel en veroverde in februari in Beijing op de 3000 meter de eerste van drie olympische titels. Daarna greep ze nog het goud op de 5000 meter en op de massastart. Vorige week werd ze voor de eerste keer in haar carrière wereldkampioen allround.

Joy Beune kwam zondag tot 4.03,84, goed voor de achtste tijd. Sanne in ’t Hof werd met 4.06,70 tiende. Carlijn Achtereekte eindigde als twaalfde met 4.08,80.

Olympisch kampioen Nuis wint in Heerenveen 1500 meter

Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De regerend olympisch kampioen op deze afstand kwam voor het massaal toegestroomde publiek in Thialf tot 1.43,48. Nuis bleef Thomas Krol nipt voor (1.43,79). De Canadees Connor Howe werd met 1.44,39 derde.

Nuis prolongeerde bij de Spelen van Beijing zijn titel op de 1500 meter met een tijd van 1.43,21. Daar bleef hij eveneens de regerend wereldkampioen Krol voor, die genoegen moest nemen met zilver. Net als in die wedstrijd was Krol halverwege sneller, maar pakte Nuis de winst met een betere slotronde.

Voor Nuis was het de tweede zege dit weekend. Zaterdag versloeg hij Krol ook op de 1000 meter. Op die afstand kon Nuis zijn olympische titel van 2018 niet verdedigen. Krol werd in Beijing zijn opvolger.

Femke Kok naast het podium op 500 meter, Jackson wint en pakt eindzege

Femke Kok is net naast het podium geëindigd op de afsluitende 500 meter bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. In Thialf reed de 21-jarige Friezin naar de vierde tijd met 37,65 seconden. De zege ging net als een dag eerder naar olympisch kampioene Erin Jackson.

De Amerikaanse boekte op de laatste 500 meter haar zesde zege in de wereldbeker. Met 37,32 reed ze dezelfde tijd als een dag eerder, toen ze ook won. Ze klopte haar enige overgebleven concurrente in het klassement, de Japanse Nao Kodaira, die vijfde werd met 37,70. Daarmee verzekerde Jackson zich van de eindzege in de wereldbeker.

Femke Kok. Ⓒ ANP/HH

Kok was in haar rit tegen de Poolse Kaja Ziomek goed weg. Met 37,65 was ze net iets langzamer dan een dag eerder (37,64), toen ze tweede werd.

Michelle de Jong was met 38,05 één honderdste van een seconden sneller dan een dag eerder. Ze werd achtste. Marrit Fledderus reed in de eerste rit met 38,24 de negende tijd. Dione Voskamp werd met 38,63 elfde.

Kok vijfde op 1000 meter, Takagi pakt zege

Femke Kok is bij de wereldbekerfinale in Heerenveen vijfde geworden op de 1000 meter. De 21-jarige sprintster kwam tot 1.15,73. De zege ging naar de Japanse olympisch kampioene Miho Takagi in 1.13,28.

De eindzege in de wereldbeker ging naar Brittany Bowe. De Amerikaanse schaatsster eindigde als tweede in 1.14,07. In het klassement had ze een ruime voorsprong op Takagi, die in tegenstelling tot Bowe niet alle vier de voorgaande races had gereden.

Kok was de enige Nederlandse deelneemster. Jutta Leerdam ontbrak op de 1000 meter. De nieuwe wereldkampioene sprint heeft het coronavirus opgelopen en kon daarom niet starten. Ireen Wüst, die dertiende stond in het wereldbekerklassement, beëindigde een dag eerder haar schaatscarrière.

Afscheid Mulder, Van Beek en Ter Mors

Het publiek in Thialf in Heerenveen heeft de gestopte schaatsers Jorien ter Mors, Lotte van Beek en Ronald Mulder uitgezwaaid. De drie schaatsers hadden in de afgelopen weken aangegeven dat ze zouden stoppen nadat ze zich niet hadden geplaatst voor de Olympische Spelen in Peking.

Van Beek en Mulder reden onder applaus hun laatste ronde in Thialf. Ter Mors was vanwege een coronabesmetting niet in Thialf, maar ze liet zich wel zien via een videoverbinding. Ze werd toegesproken door bondscoach Jeroen Otter, die lang haar coach was bij het shorttrack.

Ter Mors won drie keer goud op de Olympische Spelen. In Sotsji 2014 veroverde ze de olympische titel op de 1500 meter. Ook won ze goud op de ploegachtervolging met Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Lotte van Beek. Bij de Spelen van Pyeongchang won Ter Mors de 1000 meter en brons op de aflossing bij het shorttrack. Daarnaast veroverde ze drie wereldtitels en werd ze Europees kampioene shorttrack. Van Beek won naast het goud op de ploegachtervolging ook nog brons op de 1500 meter in Sotsji en vier jaar later zilver op de ploegachtervolging.

Ronald Mulder pakte bij de Spelen van Sotsji brons op de 500 meter, achter zijn broer Michel Mulder (goud) en Jan Smeekens (zilver). Met 34,08 is hij nog altijd Nederlands recordhouder op de 500 meter.

Scheperkamp 6e op 500 meter, Shinhama opnieuw snelste in Thialf

Merijn Scheperkamp is op de afsluitende 500 meter tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen als zesde geëindigd. De 22-jarige sprinter reed 34,77, een stuk sneller dan de 35,01 van een dag eerder. Aanvankelijk had hij de zevende tijd gereden, maar de Japanner Yuma Murakami werd gediskwalificeerd. De zege ging net als een dag eerder naar de Japanner Tatsuya Shinhama in een tijd van 34,48.

De eindzege in de wereldbeker was voor Laurent Dubreuil. De Canadees werd met 34,63 vierde en won het klassement met 614 punten, voor de 586 van Shinhama. Dubreuil finishte net als een dag eerder vrijwel gelijk met Wataru Morishige, die in duizendsten van een seconden net iets sneller was en zo derde werd. Europees kampioen Piotr Michalski werd met 34,61 tweede.

Hein Otterspeer reed op zijn laatste 500 meter van het seizoen 34,97. Dat was goed voor de achtste tijd. In zijn rit troefde hij landgenoot Dai Dai N’tab af, die als tiende eindigde in 35,18.