Ajax koestert parel Hato (16)

Hamstra vervulde daarmee precies de rol die Ajax bij dienst komst in april 2021 voor ogen had. ’Hij gaat vanuit deze nieuwe rol directeur voetbalzaken Marc Overmars ondersteunen, met als belangrijkste onderdeel het contracteren van talentvolle jeugdspelers en de contractverlengingen van de spelers van Jong Ajax’, stond bijna een jaar geleden in het persbericht te lezen.

Europese elite

Overmars had zijn handen vol aan het eerste elftal en besefte dat te veel talenten aan zijn aandacht ontsnapten, waardoor zij soms voor een buitenlands avontuur kozen voordat ze één minuut in Ajax 1 speelden. Om Hato binnenboord te houden, moest Hamstra aan de bak, omdat de linksbenige centrale verdediger zich in de belangstelling van de Europese elite had gevoetbald.

Het hielp Hamstra dat ook Hato’s zaakwaarnemer Humphry Nijman de speler nog niet rijp achtte voor een grote competitie en hem adviseerde – tegen de juiste prijs – bij Ajax te blijven. De Rotterdammer zelf is verguld met zijn eerste contract. „Ik ben blij dat de club me heeft beloond voor mijn inspanningen van de laatste jaren”, zegt Hato.

’Niet getwijfeld’

„Er was best wel wat interesse van mooie buitenlandse clubs, dus daar heb ik wel over nagedacht, maar niet getwijfeld. Eigenlijk wist ik direct dat ik voor Ajax zou kiezen. Hier voel ik me op mijn best. Er is ook geen reden om weg te gaan, want het gaat goed”, aldus de jeugdinternational, die zichzelf omschrijft als een ’rustige jongen, die in zijn eigen omgeving wél druk kan zijn’. „Als voetballer heb ik de drive om de top te halen.”