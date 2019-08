Van den Brom hekelt arbitrage: ’Kinderachtig’

De Domstedelingen verloren verrassend in eigen huis van de Limburgse club (1-2), maar trainer Van den Brom steekt de hand wel in eigen boezem. „We hebben te veel kansen nodig”, zegt hij tegen Fox Sports. „Dat wordt wel een dingetje als we zo doorgaan.”

En hoe dat komt? „Het is ook een gevoel van spelers. En pech, slechte keuzes, geen overtuiging...het kost je een bijna zekere zege.”

Van den Brom schoot hij wel uit zijn pan door de in zijn ogen warrige arbitrage. „Er waren zoveel onduidelijke momenten. Waarom moet een beslissing vanuit Zeist vijf minuten duren? Waar gaat dit over?”, vraagt de oefenmeester zich af. „Het is heel irritant, zeker als je achterstaat.”

Hij vervolgt zijn relaas: „Ik weet niet wie er in Zeist achter de knoppen zit, maar je bent maar aan het wachten. Dat is gewoon vervelend.” Van den Brom kreeg vervolgens geel. „Hij zei: ’je staat in het veld’. Ik vind dat kinderachtig. Maar de nederlaag komt wel door ons, voor de goede orde. Omdat we de kansen niet benutten en slecht verdedigen bij de tegengoals.”

