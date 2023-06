Ronald Koeman gunt Maurice Steijn allerbeste bij Ajax

Voor de camera bekende Koeman dat hij de aanstelling van Steijn niet had zien aankomen. ,,Ik was wel verrast, ja”, keek hij terug op de berichtgeving van deze krant op zondagavond dat niet Kjetil Knutsen, maar Steijn de opvolger van John Heitinga zou worden. ,,Ik vind het niet raar, wel interessant. Als je het nieuws had gevolgd, had ik wat Ajax betreft niets over Maurice Steijn gelezen. Wel over buitenlandse trainers (Knutsen en Kasper Hjulmand, red.).”

En: ,,Er zouden vraagtekens kunnen zijn over zijn ervaring bij een topclub, maar ik denk uiteindelijk dat Maurice Steijn capabel is om deze job goed te doen. Ik weet ook dat het een heel moeilijke job is om te doen bij deze club, Ajax. Maar ik gun hem het allerbeste van de wereld”, aldus Koeman, die tussen 2001 en 2005 zelf aan het roer stond in Amsterdam.

