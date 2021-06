Selecties Tour de France: Bauke Mollema mee met Trek, drie Nederlanders bij DSM

Premium Binnenland

Oranjefeest met bitterballen in Hollandse tuinen na derde winst: ’Ik denk dat we de finale halen!’

Oranje wint ook de derde poulewedstrijd, en dat is voor de fans natuurlijk een feestje. Niet dat de pot nog ergens om ging, maar ’winnen is goed voor het vertrouwen’. Maar als de vraag wordt gesteld of Oranje kampioen wordt, stijgt er een lachsalvo op boven De Veste in Lelystad. Er wordt sowieso een...