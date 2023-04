Ajacieden Kudus en Rensch mogelijk in actie tijdens bekerfinale

„Nu moeten we de reactie afwachten”, verklaarde Heitinga tijdens de persconferentie in aanloop naar de finale. „Zaterdag moeten we knopen doorhakken. Ze staan weer op het veld, dus dat is in ieder geval positief.”

Heitinga heeft ook de belangrijke Edson Álvarez terug. De Mexicaan was zondag nog geschorst tijdens het verloren competitieduel met PSV in Eindhoven (3-0). „Edson brengt wat extra’s, wat gif op het veld. Hij is een van de leiders. Ik ben blij dat hij terug is”, aldus de coach, die zondag wel de geschorste Kenneth Taylor mist. De bekerfinale staat zondag om 18.00 uur op het programma in De Kuip in Rotterdam.

Heitinga hoopt in aanloop naar de bekerfinale dat zijn ploeg heeft geleerd van de fouten tijdens het onderlinge competitieduel van afgelopen zondag. „Het belangrijkste is dat we nu een reactie geven”, verklaarde de coach twee dagen voor de eindstrijd in De Kuip.

„Zondag waren we niet goed en scherp genoeg, en waren we erg slordig aan de bal”, keek Heitinga terug op de 3-0 nederlaag in Eindhoven. „We weten wat beter moet. We moeten vaster zijn en de afstemming moet beter. In de finale moeten we een sterk collectief zijn. We zijn strijdbaar. Het gaat maar om één wedstrijd en we moeten er alles aan doen om als winnaars van het veld te stappen.”

Ajax-trainer John Heitinga Ⓒ ANP/HH

”Tegen Feyenoord in de halve finale hebben we gestreden als een echt team en dat wil ik tegen PSV ook zien. We moeten er 90 minuten voor vechten en het beste uit onszelf halen. Dat beetje gif heb ik afgelopen zondag niet voldoende gezien.”