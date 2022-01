Barcelona-pechvogel Ansu Fati weer lang aan de kant

De artsen van Barcelona zouden zelfs een operatie overwegen. „De komende dagen wordt beslist welke behandeling het beste is”, liet Barcelona weten. Ansu Fati was net op de weg terug. Hij heeft door meerdere knieblessures al meer dan een jaar heel weinig gespeeld.

Fati kwam donderdag in de bekerwedstrijd tegen Athletic Club na een uur in het veld. In de verlenging ging het daarna al snel mis voor de voetballer. Fati voelde aan zijn hamstring en verliet in tranen het veld. Xavi probeerde hem de geëmotioneerde voetballer te troosten en gaf hem langs de kant een knuffel. Zonder Fati verloor FC Barcelona uiteindelijk met 3-2.

Rampseizoen

Voor Fati is het tot nu toe een rampseizoen. Door een slepende knieblessure moest hij de start van het seizoen al aan zich voorbij laten gaan. Tegen Levante, op 26 september, maakte hij zijn rentree en scoorde hij direct, maar na vier wedstrijden kreeg hij een terugval en zat hij wederom een aantal wedstrijden aan de kant.

Bij zijn rentree tegen Celta de Vigo ging het wéér mis. Hij scoorde wederom, maar liep ook nu weer een blessure op. In het Supercopa-duel met Real Madrid anderhalve week geleden keerde Fati terug (en scoorde hij weer (!)), maar ook deze keer was zijn rentree dus van korte duur, want donderdagavond bleek zijn hamstring weer de boosdoener.