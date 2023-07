Pogacar of Vingegaard in geel na tijdrit? ’Ons plan houden we voor ons’

SAINT-GERVAIS - De apotheose van deze Tour de France nadert, en wat voor één! Dinsdag volgt het derde bedrijf van een schouwspel dat vanaf dag één in Bilbao een zinderend gevecht is. Jonas Vingegaard heeft slechts 10 tellen voorsprong op aartsrivaal Tadej Pogacar. De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de meeste volgers er vanuit gaan dat de Deense titelverdediger zijn voorsprong in de tijdrit gaat uitbouwen, al geeft nader onderzoek aan dat de uitkomst weleens heel anders kan zijn.

Jonas Vingegaard Ⓒ Getty Images