John Guidetti te duur voor Hannover 96

„Het is een aardige gozer”, zegt voorzitter Martin Kind over de Zweedse aanvaller. „Maar hij is te duur om onze samenwerking een vervolg te geven.”

De 28-jarige Guidetti verliet het Spaanse Alavés in de winterstop voor Hannover 96. De Duitse club huurt hem voor de rest van het seizoen en heeft vervolgens de mogelijkheid om hem voor 4,5 miljoen euro definitief in te lijven.