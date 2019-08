Column: Wat Stam wil, kan Feyenoord niet

Jaap Stam temidden van zijn spelers. Ⓒ BSR Agency

Als ik Feyenoord zie spelen, weet ik wat trainer Jaap Stam wil, maar begrijp ik niet dat hij blijft volharden in die speelwijze. Stam wil dat zijn elftal van achteruit opbouwt. Maar het grote probleem voor Stam is dat hij geen spelers in de achterhoede heeft staan die dit beheersen. Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en de backs van Feyenoord kunnen aan de bal geen aanval van achteruit opzetten. Enige uitzondering is keeper Kenneth Vermeer, omdat hij zijn opleiding genoot bij Ajax. Kenneth is een goede opbouwer, maar als hij zijn ploeggenoten op verzoek van Stam dwingt om het spel vanuit de verdediging te beginnen, dan gaat het fout. Of denkt Stam dat Van der Heijden zo’n supersnelle spelhervatting van Vermeer lekker vindt met allemaal tegenstanders om hem heen?