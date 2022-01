Club Brugge-coach Alfred Schreuder: ’Veel geleerd van Ronald Koeman’

„Op een doordeweekse dag werd ik door Club Brugge gebeld om te komen praten en kennismaken”, vertelt Schreuder tegenover Het Nieuwsblad. „Ik had al wel wat wedstrijden van Club gezien door de jaren heen en heb er nog snel drie bekeken voordat ik op gesprek ging, om te zien hoe ze van achteruit voetbalden, hoe ze druk zetten, hoe het middenveld stond en hoe ze omschakelden. Daar heb ik dan mijn mening over gegeven, hoe ik het zag. Het klikte meteen en al na die eerste meeting waren ze blijkbaar overtuigd.”

Intussen heeft Schreuder vier dagen met zijn nieuwe groep kunnen werken. Zijn eerste indrukken? „Dat hier heel veel kwaliteit rondloopt. En dat de werkethiek prima is. Zelf heb ik natuurlijk vooral geobserveerd. Ik wilde zien hoe de spelers in bepaalde situaties reageerden, hoe hun lichaamstaal was, noem maar op. En we gaan nu zien wat het best bij deze spelers past. Je kan met deze ploeg 4-3-3 spelen, maar ook 3-5-2, dus momenteel proberen we beide systemen uit. Zolang we maar dominant zijn.”

Alfred Schreuder in gesprek met Bas Dost. Ⓒ HH/ANP

Noa Lang

Iets wat opviel, is dat Charles De Ketelaere op training en in de oefenwedstrijd tegen Karlsruher als offensieve middenvelder speelde en niet meer als spits. „Maar ik wil iedereen op verschíllende posities aan het werk zien. Charles is een heel goeie speler en net als Noa Lang een heel creatieve. Dat zijn types waar trainers graag mee werken. Types die je vrijheid moet geven, al krijgen ze natuurlijk ook hun taken.”

Ronald Koeman en Alfred Schreuder op de bank bij FC Barcelona. Ⓒ HH/ANP

’Hulpcoach’

Schreuder werd ook voorgelegd wat hij nu van dat etiket van ’de ideale hulpcoach’ vindt. „Ik begrijp wel dat mensen zo kunnen denken en dat je dat stempel krijgt als je langer assistent bent dan hoofdtrainer. Maar ik weet dat ik ook een goede hoofdtrainer kan zijn. En ik hoef mezelf voor niemand te bewijzen. Ik doe gewoon wat ik denk dat goed is.”

Hij heeft geleerd van de groten, zoals Preud’homme, Koeman, Ten Hag en Nagelsmann. Is hij een mix van al die toppers? „Dat zou heel mooi zijn”, zegt hij met een glimlach. „Ik wil vooral dicht bij mezelf blijven. Maar van Koeman heb ik de laatste twee jaar wel heel veel geleerd. Hij slaagde er bij Barcelona in om heel rustig te blijven onder alle druk.”