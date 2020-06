Wonderkind Haaland voorkomt diep in blessuretijd titelfeest van Bayern

Daarvoor had Borussia Dortmund moeten verliezen van de staartploeg. Dat leek nog bijna te gebeuren, toen in de slotfase invaller Steven Skrzybski tot tweemaal toe op de paal schoot. Een overwinning van Fortuna was niet onverdiend geweest, want Borussia Dortmund kwam zwak voor de dag in de Ruhrgebied-derby. De ploeg van Lucien Favre zag eerder wel een goal van Raphaël Guerreiro afgekeurd worden, maar kon verder geen vuist maken. De echte wil om te winnen ontbrak bij de nummer twee van de Bundesliga. De nederlaag in de topper tegen Bayern heeft de spirit geknakt bij Borussia Dortmund, dat nog wel zo fris en fruitig uit de coronabreak was gekomen en een geweldige indruk maakte in de Kohlenpottderby tegen Schalke 04 (4-0). De verwachting dat Borussia daarna de titelstrijd nog spannend zou kunnen maken, is echter totaal niet ingelost. De late goal van Haaland was wel zeer welkom in de strijd om de tweede plaats, omdat bij een 0-0 gelijkspel achtervolger RB Leipzig tot op twee punten genaderd zou zijn. Nu blijft de marge vier punten met nog drie speelronden te gaan.

De winnende goal van Haaland betekende de elfde Bundesligagoal van de seizoensrevelatie, die pas na de winterstop in Dortmund is komen spelen, en de 42e seizoensgoal van de spits, die voor de winterstop uitkwam voor Red Bull Salzburg.