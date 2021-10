Pelé (80) herstelt goed na verwijdering tumor: ’Klaar om zondag te spelen’

„Goddank, gaat het beter met mij. Ik ben zelfs klaar om zondag te spelen”, grapte Pelé in een video die gepubliceerd werd op de Instagram-accounts van zijn kinderen. „Bedankt voor alles. Bedankt aan allen die me kracht gegeven hebben. Als God het wil, zal ik weldra bij jullie zijn.”

Pelé, die op 23 oktober zijn 81e verjaardag viert, ging op 31 augustus voor een routineonderzoek naar het ziekenhuis in Sao Paulo. Daarbij kwam een tumor in de dikke darm aan het licht. Vier dagen later werd deze tijdens een operatie verwijderd. Pelé verbleef na de ingreep enige tijd op de intensive care. Daar keerde hij later opnieuw kort terug vanwege ademhalingsproblemen. Uiteindelijk verliet hij het ziekenhuis op 30 september. Het resultaat van de biopsie van de tumor is niet bekendgemaakt, maar de artsen gaven aan dat Pelé voorlopig chemotherapie moeten blijven ondergaan.

De voorbije jaren was de gezondheidstoestand van Pelé vaker zorgelijk. Hij werd meerdere keren geopereerd aan de heup en had ook knieklachten en een wervelkolomprobleem. Twee jaar geleden werd bij de drievoudige wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) na een urineweginfectie een niersteen verwijderd.