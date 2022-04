Premium Het beste van De Telegraaf

‘Entertainment wordt belangrijker, dat is de wereld van nu’ Max Verstappen praat met Formule 1-baas over drukke kalender

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen in Australië. Ⓒ ANP/HH

MELBOURNE - De invulling van de Formule 1-kalender blijft een heet hangijzer in de paddock. Na de aankondiging van een race in Las Vegas hoopt de koningsklasse van de autosport ook op een (snelle) terugkeer in Zuid-Afrika.