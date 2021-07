’Slechtste club ter wereld’ doet Lionel Messi hilarisch contractvoorstel

Toch melden de eerste lolbroeken zich al die Messi willen vastleggen. Een daarvan is Ibis Sport Club, een Braziliaanse club dat zichzelf omschrijft als de slechtste ter wereld. Op hun Twitter-account met bijna 300.000 volgers melden ze vol trots dat ze drie jaar en elf maanden geen wedstrijd hebben gewonnen. Die reeks leverde de club een plek op in het Guinness Book of Records. Ibis speelt nu in de laagste regionen in Brazilië.

Ibis Sport Club heeft het hilarische contract gepubliceerd dat ze voor Messi hebben klaarliggen. Voordat de Argentijnse vedette zijn handtekening mag zetten moet hij drie keer voor de spiegel zweren dat Pelé beter is dan Diego Maradona.

Verder mag de Argentijn geen aanspraak maken op zijn vaste rugnummer 10, omdat die voor altijd is voorbehouden aan oud-speler Mauro Shampoo. Bovendien mag Messi geen kampioen worden met Ibis Sport Club omdat de club een cultuur van nederlaag heeft.