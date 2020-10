Kopzorgen Klopp nemen toe richting duel met Ajax

Matip was de beoogde vervanger van Virgil van Dijk, die zaterdag een zware knieblessure heeft opgelopen tijdens de stadsderby tegen Everton. Waarschijnlijk zakt de Braziliaanse middenvelder Fabinho woensdag een linie naar achteren om met Joe Gomez een centraal verdedigingsduo te vormen in een lege Johan Cruijff Arena.

Thiago, onlangs overgekomen van Bayern München, kreeg zaterdag tijdens de stadsderby tegen Everton een flinke trap van tegenstander Richarlison die daarvoor een rode kaart kreeg. "Hij is niet hier en natuurlijk is hij een goede speler", zei trainer Klopp. "Maar we hebben hem er pas net bij. Zonder hem hebben we ook goede wedstrijden gespeeld", aldus de Duitse coach die ook nog steeds geen beroep kan doen op zijn eerste doelman Alisson Becker.

Klopp bevestigde dat hij Van Dijk een groot deel van het seizoen moet missen. "En dat is pijnlijk, want voor mij is hij de beste verdediger van de wereld", zei de coach die uitkijkt naar de confrontatie met Ajax. "Ik houd van de Nederlandse competitie en zeker van Ajax. Ze hebben een prachtige jeugdopleiding. Het is een sensationele club met een prachtige filosofie en een trainer van wereldklasse. Steeds verkopen ze weer een speler en voordat je het weet staat er weer iemand anders klaar. Twee seizoenen geleden stonden we bijna tegenover ze in de finale van de Champions League. Ik heb heel veel respect voor Ajax."