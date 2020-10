Nog meer kopzorgen voor Klopp richting duel met Ajax

Thiago, afgelopen zomer overgekomen van Liverpool, is niet het enige twijfelgeval bij Liverpool. Ook achter de naam van Joel Matip staat nog een vraagteken. De verdediger lijkt een logische vervanger voor Virgil van Dijk, die volgens Klopp na een operatie lang uitgeschakeld zal zijn. „Niet alles is duidelijk”, zei de Duitse trainer over de knieblessure van de aanvoerder van Oranje. „Maar dat hij er lang uit zal zijn, dat is wel duidelijk.”

Voor doelman Alisson Becker en Alex Oxlade-Chamberlain komt het duel met Ajax nog te vroeg. Naby Keita heeft de training wel weer hervat, na een positieve coronatest van ruim een week geleden. Voor Georginio Wijnaldum lonkt mogelijk een basisplaats als Thiago op het laatste moment niet inzetbaar blijkt.

„Zijn blessure is lang niet zo erg als die van Van Dijk”, zei Klopp over de klachten van Thiago. „Maar hij heeft wel een flinke schop gehad. We kijken dinsdag hoe hij ervoor staat.”