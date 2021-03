Heracles bezorgt ADO pijnlijke nederlaag

Voor rust viel er maar weinig te genieten voor beide doelen. Namens de thuisclub was Nasser El Khayati het dichtst bij een treffer. De teruggekeerde spelmaker zag zijn inzet in de verre hoek door Robin Pröpper van de doellijn gehaald.

Ismail Azzaoui leek kort voor rust op weg naar de openingstreffer voor de bezoekers, maar de handige buitenspeler treuzelde te lang in het strafschopgebied van ADO. Azzaoui profiteerde eerst van een misser van Juan Familia-Castillo, maar verzuimde de trekker over te halen of een medespeler in stelling te brengen.

Kort na rust leek Heracles via een goal van Noah Fadiga aan de leiding te komen, maar de videoscheidsrechter keurde de goal van de rechtsback af wegens eerder buitenspel van Delano Burgzorg. Een vervelend deja-vu voor Fadiga, die vorige week tegen PEC Zwolle ook al een doelpunt na interventie van de videoscheidsrechter geannuleerd zag.

Het werd nog erger voor Fadiga toen hij halverwege de tweede helft ADO aan de leiding bracht met een eigen doelpunt, en die telde wél. Gelukkig voor hem bracht Sinan Bakis vier minuten later de 1-1 al op het scorebord. Het verhaal werd nog mooier voor de Almeloërs, die via Rai Vloet in de slotfase de volle winst grepen.

Door de zege stijgt Heracles ten koste van SC Heerenveen naar de negende plaats en mengt het zich in strijd om de play-offs om Europees voetbal. ADO zag de achterstand op nummer 16 Willem II oplopen tot zes punten.

„Het wordt met de week moeilijker”, verzuchtte ADO-spits Michiel Kramer na afloop bij ESPN. „We hebben echt alles gegeven, maar het is op dit moment gewoon niet genoeg. We moeten naar onszelf kijken, maar dit doet gewoon pijn. Het gebeurt niet vaak dat we met 1-0 voor komen en dan moet je alles geven voor een resultaat en ieder duel extra hard in gaan. Het ging iets te makkelijk.”

