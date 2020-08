Onenigheid in de tenniswereld door PTPA van Djokovic

De nummer 1 van de wereld besloot samen met de Canadees Vasek Pospisil uit de spelersraad van de ATP te stappen en een eigen vakbond op te richten. Volgens de Serviër is dat nodig om de belangen van de tennissers beter te kunnen verdedigen.

„Na de succesvolle bijeenkomst van vandaag zijn we verheugd om het begin van de Professional Tennis Players Association (PTPA) aan te kondigen. De eerste vereniging sinds 1972 die alleen voor tennissers is”, schreef Djokovic op Instagram bij een foto waarop hij samen met ruim zestig collega’s op een tennisbaan van de US Open poseert.

Volgens Djokovic is het niet de bedoeling om een eigen tennistour op te richten, los van de ATP Tour. „We kunnen en moeten samenwerken met de ATP. De tijd zal leren waar het ons gaat brengen”, aldus de Serviër.

Van eensgezindheid binnen de tenniswereld is echter geen sprake. Rafael Nadal en Roger Federer, al jarenlang de grootste concurrenten van Djokovic op de baan, zeggen de afsplitsing te betreuren. „We bevinden ons met de wereld in een moeilijke en gecompliceerde situatie”, schrijft Nadal op Twitter. „Ik vind persoonlijk dat we in deze tijden rustig moeten blijven en samen dezelfde richting op moeten werken. Het is tijd voor eenheid, niet voor afscheiding. Dit zijn momenten waarop grote dingen bereikt kunnen worden als de tenniswereld verenigd is.”

Federer sloot zich aan bij de woorden van de Spanjaard. „Ik ben het me je eens, Rafa Nadal. Dit zijn onzekere en uitdagende tijden. Het is essentieel dat we als spelers en als sport een eenheid vormen.”

Ook andere toptennissers als Andy Murray, Stefanos Tsitsipas en Daniil Medvedev waren kritisch op de afsplitsing van Djokovic en co. „Ik heb hier niets mee te maken, ik weet zelfs niet waar ze over praten”, zei Tsitsipas.