Evenepoel betreurt opgave Roglic in Vuelta: ’Ik vind het jammer’

„Ik vind het jammer. Het is niet leuk een sterke tegenstander, een groot kampioen en een van de beste jongens in de koers zo te zien wegvallen”, reageerde Evenepoel. „Het is een verlies voor de wedstrijd en het is jammer voor hem en zijn ploeg. Het zal misschien een andere wedstrijd worden, maar de opgave van Primoz zal niks veranderen aan onze tactiek en mentaliteit.”

Roglic, die de afgelopen drie edities van de Vuelta won, stond tweede in het algemeen klassement op 1 minuut en 26 seconden van klassementsleider Evenepoel. De Spanjaard Enric Mas (Movistar) is de nieuwe nummer twee in de stand, op 2.01 van Evenepoel, die op zijn hoede blijft. „Ik geloof niet dat de weg nu open ligt. We moeten nog vier etappes gefocust blijven en vechten voor ons hoofddoel. Iedereen is gevaarlijk, elke dag is gevaarlijk, elke bocht is gevaarlijk”, zegt hij.