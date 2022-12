Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

MAANDAG 5 DECEMBER

FIFA wijst protest Frankrijk tegen afgekeurd doelpunt af

18.58 uur: De FIFA heeft het protest van Frankrijk tegen een afgekeurd doelpunt in het laatste groepsduel met Tunesië (0-1) verworpen. Een reden daarvoor werd niet gegeven. Naar verluidt is ook de Franse bond niet gehoord. Frankrijk was voor het desbetreffende duel al geplaatst voor de volgende ronde.

Het protest ging over het afgekeurde doelpunt van Antoine Griezmann. De aanvaller leek in de blessuretijd tegen Tunesië een Franse nederlaag te voorkomen, maar zijn treffer (de 1-1) werd na het laatste fluitsignaal na ingrijpen van de VAR alsnog afgekeurd wegens buitenspel. Scheidsrechter Matthew Conger beëindigde de wedstrijd vlak nadat Griezmann de 1-1 had gemaakt, maar keurde het doelpunt na een video-review alsnog af. De wedstrijd werd daarop nog even hervat.

In de klacht meldde de Franse bond dat de VAR pas na het einde van de wedstrijd werd gebruikt, wat volgens de organisatie in strijd zou zijn met het protocol voor het gebruik van de technologie.

Saka durft wel weer een strafschop voor Engeland te nemen

17.19 uur: Bukayo Saka gaat zonder aarzeling een strafschop nemen voor Engeland op het WK voetbal in Qatar, mocht de situatie daar om vragen. „Geen probleem”, zegt de aanvaller van Arsenal, die vorig jaar in de finale van het Europees kampioenschap tegen Italië miste.

„Ik ben sindsdien volwassener geworden”, zegt Saka, hoewel pas 21 jaar oud. Hij miste op Wembley, nadat Marcus Rashford en Jadon Sancho dat voor hem ook al hadden gedaan. Daardoor werd Italië Europees kampioen. „Ik heb het van me afgezet”, aldus de speler, met zijn club momenteel koploper in de Engelse Premier League.

„Ik neem bij Arsenal ook penalty’s. Dat zou ik niet doen als ik bang was om te falen. De teleurstelling van destijds heb ik verwerkt, mede dankzij de steun van mijn teamgenoten. Dat geeft alleen maar aan hoe close we zijn. Het zelfvertrouwen is weer helemaal terug.”

Met spelers als Jude Bellingham en Phil Foden geldt Saka inmiddels als het grote talent van een nieuwe generatie Engelse voetballers. Aan dat compliment laat hij zich weinig gelegen liggen. „We sluiten ons grotendeels af voor geluiden vanuit de buitenwereld, of ze nu positief of negatief zijn. Je hebt er niet zoveel aan. We doen gewoon ons best.”

Engeland won in de achtste finales van het WK van Senegal (3-0), onder meer door een doelpunt van Saka. De volgende tegenstander is Frankrijk.

Herstelde Zwitserse doelman Sommer kan spelen tegen Portugal

16.25 uur: Zwitserland kan dinsdag tegen Portugal weer beschikken over doelman Yann Sommer en verdediger Nico Elvedi. Het tweetal was verkouden en miste daardoor het afsluitende groepsduel met Servië, dat met 3-2 werd gewonnen. Bondscoach Murat Yakin zei dat zijn hele spelersgroep fit is voor het duel in de achtste finales van het WK.

„En daarmee heb ik alleen een luxeprobleem”, aldus Yakin. „We zijn er klaar voor en goed op elkaar ingespeeld. We hebben de euforie in Zwitserland gezien en we willen de mensen graag nog een WK-wedstrijd geven.”

Zwitserland speelde dit jaar al twee keer tegen Portugal, in de Nations League. Een keer won Zwitserland (1-0), een keer verloor het met 4-0. De Zwitsers kunnen voor het eerst sinds 1954 de kwartfinales van een WK bereiken.

Marokkaan Hakimi gaat voor WK-stunt tegen geboorteland Spanje

15.49 uur: Voor de Marokkaanse verdediger Achraf Hakimi wacht dinsdag een extra bijzonder duel met Spanje in de achtste finales van het WK. Voor alle Marokkaanse internationals geldt dat ze bij winst voor het beste WK-resultaat uit de geschiedenis van hun land zorgen, Hakimi is daarbij ook nog eens geboren in de Spaanse hoofdstad Madrid en als jeugdspeler opgeroepen voor Spaanse nationale elftallen.

„Maar ik voelde dat het niet de juiste plek voor mij was, ik voelde me er niet thuis. Het was niet hoe ik thuis leefde met de Arabische cultuur en als Marokkaan”, aldus de 24-jarige rechtsback van Paris Saint-Germain tegen de Spaanse krant Marca.

Hakimi kwam als jongen van 7 jaar bij Real Madrid terecht, waar hij later het eerste elftal haalde. Na een periode op huurbasis bij Borussia Dortmund en een behaald landskampioenschap met Internazionale is de verdediger bij PSG nu ploeggenoot van Lionel Messi en Neymar.

„Maar spelen voor Marokko is toch iets anders, iets unieks. En zeker nu we geschiedenis schrijven. Het is ongelooflijk om te zien hoe mensen met ons meeleven. Dat geeft ons veel energie en kracht om tot grote prestaties te komen. Iets groots bereiken met je land is beter dan met je club”, aldus Hakimi.

Met het nationale elftal was hij vier jaar geleden in Rusland al dicht bij een WK-zege op zijn geboorteland, maar Spanje maakte in blessuretijd nog de 2-2. Marokko strandde in de groepsfase. „De afgelopen vier jaar hebben ervoor gezorgd dat ik op mentaal gebied volwassener ben geworden”, meent Hakimi.

De verdediger wil nu proberen zijn land wel de zege te bezorgen. „We zijn als eerste geëindigd in de groep en ik denk dat we wat respect verdienen. Spanje weet dat en moet een beetje bang voor ons zijn. En waarom kunnen we niet weer voor een verrassing zorgen?”

Marokko bleef ongeslagen in de groepsfase tegen Kroatië (0-0), België (2-0) en Canada (2-1). Dat zijn respectievelijk de verliezend finalist van het vorige WK, de nummer 2 van de wereldranglijst en de winnaar van het WK-kwalificatietoernooi voor landenploegen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben.

Luis Enrique: ’Het wordt een bijzondere pot tegen Marokko’

13.51 uur: Bondscoach Luis Enrique van Spanje is het niet eens met de kritiek die zijn spelers na de verloren derde groepswedstrijd op het WK tegen Japan (1-2) hebben gekregen. „Op 10 minuten na hebben we het hele duel gedomineerd”, zei hij. „Het is een WK hè. Er zijn meer goede ploegen. Dan is 10 minuten niet zo veel.”

Spanje startte het WK in Qatar voortvarend, met wervelend spel tegen Costa Rica (7-0). Ook Duitsland had lang geen antwoord op het snelle combinatiespel van de wereldkampioen van 2010, maar vocht zich alsnog naar een gelijkspel (1-1). Ook Japan kwam in de laatste groepswedstrijd terug van een achterstand, met twee treffers binnen 4 minuten.

Volgens Luis Enrique verspeelde Spanje niet tweemaal een voorsprong omdat zijn spelers onvoldoende fit zouden zijn. „We zijn juist hartstikke fit. Dat moet ook, want het doel is om zeven duels op dit WK te spelen”, doelde hij op een plaats in de WK-finale. „En we willen dat doen met mooi spel, zoals altijd. We willen winnen en het publiek vermaken.”

Spanje neemt het dinsdag op tegen Marokko in de achtste finales van de eindronde in Qatar. „Dat wordt zeker niet makkelijk. Zij hebben een heel lastige poule gewonnen”, doelde de bondscoach op de groep met Kroatië, België en Canada. „Het wordt een bijzondere wedstrijd, ook omdat er zoveel Marokkanen in Spanje wonen. Onze 4000 supporters zullen niet in de meerderheid zijn in het stadion, maar we zullen ze heus wel horen. Hopelijk kunnen we ze blij maken.”

Marokko wil heel Afrika trots maken tegen Spanje

13.05 uur: Voor bondscoach Walid Regragui van Marokko heeft het duel met Spanje in de achtste finales van het WK alle kenmerken van een finale. „We spelen tegen een van de beste ploegen van de wereld”, aldus Regragui. „En wij hebben nog nooit in de kwartfinales van een WK gestaan.”

Marokko heeft voor de tweede keer de achtste finales van een WK bereikt. Op de mondiale eindronde van 1986 in Mexico versperde West-Duitsland de ’Leeuwen van de Atlas’ de toegang tot de kwartfinales (0-1). „Dat geeft wel aan hoe bijzonder dit voor ons land is”, aldus Regragui. „Dat merken we ook. Onze supporters kunnen wel twee stadions in Doha vullen. En we voelen de steun van heel Afrika. Na de uitschakeling van Senegal zijn alleen wij hier nog actief. We kunnen dus niet alleen Marokko, maar heel Afrika trots maken.”

„Maar we moeten ook realistisch zijn”, vervolgde Regragui. „Spanje speelt misschien wel het beste en mooiste voetbal van alle deelnemers van het WK hier in Qatar. Alleen hun middenveld al. Busquets speelt de bal naar Pedri en Pedri kaatst weer snel naar Gavi. Tik, tak, tik. Kom daar maar eens tussen.”

Toch sloot Noussair Mazraoui, oud-speler van Ajax en geboren in Leiderdorp, na de drie duels in de groepsfase niet uit dat Marokko wereldkampioen wordt. „Dat mag toch”, zei Regragui. „Waarom zouden wij niet mogen dromen? Ik denk dat ook niet iedereen had verwacht dat wij onze poule op het WK zouden winnen.”

Mazraoui is niet de enige speler van Marokko die in Nederland is geboren. Hakim Ziyech, geboren in Dronten, is de architect van zijn nationale ploeg. Sofyan Amrabat (Huizen) heerst op het middenveld en Zakaria Aboukhlal (Rotterdam) scoorde als invaller tegen de Belgen. Ziyech keerde pas twee maanden geleden terug bij zijn nationale ploeg, na een langdurig geschil met de uiteindelijk ontslagen bondscoach Vahid Halilhodzic.