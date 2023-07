Noah Fadiga (ex-Heracles) moet na hartonderzoek weg bij Stade Brest

„Na tests die aan het einde van het vorige seizoen werden uitgevoerd bij mijn club Stade Brestois 29, werd ontdekt dat er een onregelmatigheid was opgetreden in mijn hartslag”, schrijft Fadiga op Instagram. „Daarna onderging ik uitgebreide onderzoeken door professor cardioloog Pedro Brugada. Op basis van deze tests heeft professor Brugada me toestemming gegeven om mijn carrière zonder enig risico verder te zetten. Helaas heeft de medische commissie van de Franse voetbalfederatie een ’zero tolerance policy’ en hebben zij mijn Franse voetballicentie ingetrokken. Ik ben bijgevolg een vrije speler.”

Toch hoopt Fadiga snel een club te vinden in een andere competitie, omdat hij absoluut nog als profvoetballer door wil. „Het medische advies van een autoriteit als Pr. Brugada sterkt me daarin”, schrijft hij nog. „Intussen heb ik intensief getraind voor het nieuwe seizoen met het team van Lieven Maesschalck en voel ik me in topvorm en zeer gemotiveerd. Tot binnenkort op het veld.”

Tekst gaat verder onder de post

Net als vader

Het is niet geheel toevallig dat Noah Fadiga met hartproblemen kampt. Vader Khalilou (onder andere Club Brugge) maakte als speler hetzelfde mee na zijn transfer naar de Premier League. Maar voor hij ook maar één wedstrijd had gespeeld voor Bolton, zakte hij voorafgaand aan een wedstrijd in oktober in elkaar en moest gereanimeerd worden met een defibrillator, vanwege een onregelmatige hartslag.

De dokters raadden hem aan om te stoppen met voetbal, omdat het risico op overlijden te groot was. Toch, na een periode van rust en medische ingrepen, keerde Fadiga terug in de ploeg van Bolton en speelde hij vijf wedstrijden, waarna hij z’n carrière nog verder zette.