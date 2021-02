Jutta Leerdam is wereldtitel op 1000 meter kwijt

In een rechtstreeks gevecht was Bowe met 1.14,12 sneller dan Leerdam, die 1.14,67 klokte. Leerdam moest zo uiteindelijk genoegen nemen met zilver. Jorien ter Mors, olympisch kampioene op de 1000 meter, viel met een vijfde plaats (1.15,27) net buiten het podium.

Het brons was voor Jelizaveta Gulubeva, die met een tijd van 1.14,84 (een persoonlijk record, red.) haar landgenote Olga Fatkulina in de slotrit nog even van het ereschavot tikte. Suzanne Schulting, de derde Nederlandse die in actie kwam op de 1000 meter, werd achtste.

„Ik heb gestreden en er zat wel meer in, maar ik heb helaas niet gewonnen”, zei Leerdam na afloop bij de NOS. „Na vorig jaar is het heel snel gegdaan, maar er komen voor mij nog heel veel WK’s aan. Natuurlijk is een pijnlijke enkel niet lekker voor de voorbereiding. Ik heb vier dagen niet kunnen schaatsen, maar ik heb er het beste van proberen te maken.”

Glanzende vorm

Leerdam eindigde vrijdag als vierde op de 500 meter. Ze vloog er een dag later in haar race tegen Bowe vol in, maar kwam in het laatste rondje toch tekort. Bowe toonde tijdens de twee wereldbekers in Heerenveen een glanzende vorm. Ze won de twee races op de 1000 meter en de twee ritten op de 1500 meter. Door die fraaie reeks ging ze zaterdag als favoriet van start en ze kon de hoge verwachtingen waarmaken. Bowe behaalde haar derde wereldtitel op de 1000 meter. Ze gaat zondag ook voor WK-goud op de 1500 meter.