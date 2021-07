Dylan Groenewegen pakt eerste zege sinds drama met Fabio Jakobsen

Voor Groenewegen was het zijn eerste overwinning na zijn rentree in mei in het peloton. Hij was voor negen maanden geschorst vanwege zijn rol in de zware valpartij in de Ronde van Polen vorig jaar. Daarbij raakte met name landgenoot Fabio Jakobsen ernstig gewond. De inmiddels herstelde sprinter van Deceuninck - Quick-Step verscheen in Genappe eveneens aan de start van de openingsetappe waarin de renners vier hellingen kregen voorgeschoteld.

Voor de start hield het peloton 1 minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van het noodweer vorige week in België, Nederland en Duitsland. De tweede rit in de Ronde van Wallonië kan woensdag toch doorgaan. De etappe, die oorspronkelijk gepland stond tussen Verviers en Herve, wordt vervangen door een rit op het circuit van Zolder. De renners zullen daar dertig ronden van vier kilometer afleggen, goed voor een totaal van 120 km.

De tweede rit werd in eerste instantie geannuleerd omdat de oorspronkelijke startplaats Verviers nog veel last heeft van de zware overstromingen. Ook aankomstplaats Herve gaf aan niet in staat te zijn de finish te organiseren. De Ronde van Wallonië eindigt zaterdag.