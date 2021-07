Eerste winst Dylan Groenewegen na drama met Fabio Jakobsen: ’Meer dan een zege’

Voor Groenewegen was het zijn eerste overwinning na zijn rentree in mei in het peloton. Hij was voor negen maanden geschorst vanwege zijn rol in de zware valpartij in de Ronde van Polen vorig jaar. Daarbij raakte met name landgenoot Fabio Jakobsen ernstig gewond. De inmiddels herstelde sprinter van Deceuninck - Quick-Step verscheen in Genappe eveneens aan de start van de openingsetappe waarin de renners vier hellingen kregen voorgeschoteld.

Een minuut stilte

Voor de start hield het peloton een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van het noodweer vorige week in België, Nederland en Duitsland. De tweede rit in de Ronde van Wallonië kan woensdag toch doorgaan. De etappe, die oorspronkelijk gepland stond tussen Verviers en Herve, wordt vervangen door een rit op het circuit van Zolder. De renners zullen daar dertig ronden van vier kilometer afleggen, goed voor een totaal van 120 km.

De tweede rit werd in eerste instantie geannuleerd omdat de oorspronkelijke startplaats Verviers nog veel last heeft van de zware overstromingen. Ook aankomstplaats Herve gaf aan niet in staat te zijn de finish te organiseren. De Ronde van Wallonië eindigt zaterdag.

"Het was een heel lastig periode waarbij het fietsen op de tweede plaats kwam"

Zijn eerste zege sinds februari 2020 maakte de nodige emoties los. „Deze overwinning is meer dan een overwinning voor mij”, zei de sprinter na zijn triomf. „Het was een heel lastig periode waarbij het fietsen op de tweede plaats kwam.”

„Er is veel gebeurd”, beaamde Groenewegen. „Natuurlijk met het ongeluk, maar ook in mijn privéleven. We zijn hard blijven werken. Om dan weer te winnen, is wel heel erg fijn. De ploeg is de afgelopen tijd volledig achter mij blijven staan en daar ben ik ze heel dankbaar voor. Dat heeft mij heel erg geholpen.”

Groenewegen: „Het is een grote opluchting dat het nu eindelijk lukt. Ik voelde me in de Ronde van België ook al top in de finales, maar toen lukte het niet. De ploeg had vandaag de controle en deed een super goede lead-out. Ik ben nooit in het gedrang gekomen. Timo Roosen was als laatste man heel erg sterk en ik hoefde het alleen nog af te maken.”

Mooie teamprestatie

Ploegleider Addy Engels vierde het feestje rond Groenewegen volop mee. „Ik ben in eerste instantie vooral heel blij voor hem dat het eindelijk weer gelukt is na zo’n zware periode. Het is voor hem en voor ons een enorme opluchting. We hebben als ploeg vandaag vanaf het begin de controle genomen en zijn dat blijven doen. Het was ons doel om Dylan in een positie te brengen waaruit hij vrij kon sprinten. Dat is gelukt. Het was een mooie teamprestatie.”