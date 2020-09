’Johan Cruijff zou met plezier naar Italië hebben gekeken’

Nicolo Barella klopt Nathan Aké en kopt de 0-1 binnen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal verloor maandagavond met 0-1 in de Johan Cruijff ArenA van Italië voor de Nations League. De Italiaanse pers is behoorlijk positief gestemd over het spel van de ploeg van bondscoach Robert Mancini. Oranje, en dan met name Joël Veltman en Hans Hateboer, komt er minder bekaaid van af.