Contractverlenging: AZ-pechvogel Pantelis Hatzidiakos kan weer lachen

Hatzidiakos werd geboren op Rhodos en speelde in de jeugdopleiding van de Griekse topclub Panathinaikos, voordat hij in 2011 naar Nederland verhuisde. Nog in hetzelfde jaar en op veertienjarige leeftijd sloot hij aan in de jeugdopleiding van AZ.

Vier jaar later, op 10 december 2015, speelde de verdediger zijn eerste wedstrijd in het eerste elftal van de Alkmaarse club, in het Europese duel met Athletic Bilbao. Hoewel Hatzidiakos sindsdien tientallen duels in de hoofdmacht speelde, brak hij dit seizoen onder Arne Slot pas echt door. Het leverde hem in oktober zelfs een debuut op in het Griekse nationale elftal, in het uitduel met Italië.

Momenteel is Hatzidiakos herstellende van een knieoperatie. Eind november vorig jaar scheurde de Griek zijn kruisband in het Europese duel met Partizan Belgrado.

Hatzidiakos reageert verheugd op zijn contractverlenging. „Hieruit spreekt enorm veel vertrouwen van de club. Ik ben AZ heel dankbaar. Het seizoen begon voor mij niet heel makkelijk, maar ik heb daarna iedereen laten zien wat voor karakter ik heb. Ik heb me keihard terug geknokt in het elftal, heb twee wedstrijden voor Griekenland gespeeld. Dat was een prachtige tijd, maar helaas raakte ik toen geblesseerd. Ik weet echter zeker dat ik sterker terugkom.”

Volgens Max Huiberts is er sprake van een logische contractverlenging. „Panta was een basisspeler bij ons. Hij heeft niet voor niets nummer 3 op zijn rug staan. Het is één van de jongens die het team op sleeptouw kunnen nemen”, aldus de technisch directeur, die er niet aan twijfelt dat de Griek zijn oude niveau zal halen. „Ik verwacht niks anders van hem. Hij zal zich alleen maar verder ontwikkelen.”