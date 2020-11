Hakim Ziyech op dreef bij Marokko

Ziyech was vlak voor rust trefzeker uit een vrije trap. Een indraaiende trap werd niet aangeraakt en verdween zo in de verre hoek. Vlak voor tijd leverde Ziyech de assist bij de 0-2 van Youssef El Arabi, die uitkomt voor Olympiakos Piraeus.

Vrijdag was Ziyech, de laatste weken tevens op dreef bij zijn club Chelsea, ook al van grote waarde in de thuiswedstrijd tegen Centraal-Afrikaanse Republiek. Toen scoorde hij twee keer in het met 4-1 gewonnen duel.

Marokko, waar AZ-speler Zakaria Aboukhal in de slotfase inviel, is dicht bij plaatsing voor de Afrika Cup. De Marokkanen hebben na vier wedstrijden tien punten.