Andre Ramalho droomt van halve finale met PSV: ’Ik weet hoe geweldig het is’

Video

Peter Gillis koopt peperdure bolide: ‘Hier zit een koelkast’

In het SBS-programma Massa is Kassa heeft Peter Gillis interesse in een nieuwe auto. De onderhandeling over het aankoopbedrag gebeurt voor het oog van de camera. De hele aflevering is dinsdagavond om 20:30 uur te zien op SBS6.