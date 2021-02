Ajax profiteert optimaal van misstap PSV en loopt uit

De formatie van Erik ten Hag heeft ook nog een wedstrijd tegoed ten opzichte van PSV en heeft dus negen verliespunten minder.

Ten Hag had in vergelijking met het bekerduel met PSV weer basisplaatsen ingeruimd voor David Neres en Ryan Gravenberch. Eerstgenoemde nam de plaats in van Antony, terwijl de terugkeer van de (woensdag geschorste) Gravenberch ten koste ging van Lisandro Martinez. Gravenberch nam zijn vertrouwde stek op het middenveld in, waardoor Daley Blind weer naar de defensie verhuisde.

Grote kans Heracles

Niettemin had Ajax al binnen twee minuten op achterstand moeten staan. Delano Burgzorg omzeilde handig de buitenspelval en verraste daarmee Nicolas Tagliafico. Nadat Burgzorg de Argentijn had afgeschud legde hij vanaf de achterlijn terug op Teun Bijleveld, maar de middenvelder schoot naast het doel van Maarten Stekelenburg.

De bezoekers namen vervolgens na een klein kwartier de leiding. Dusan Tadic bediende vanaf de linkerflank Sébastien Haller, die slim verlengde op Davy Klaassen. Met een droog schot in de hoek klopte de middenvelder Janis Blaswich. Er werd door de videoscheidsrechter vervolgens gekeken naar een vermeende overtreding van Tadic én een buitenspelpositie van Haller, maar beide protesten werden ongegrond verklaard.

Lang oponthoud

Het oponthoud duurde echter wel drieënhalve (!) minuut, waardoor er aardig wat extra tijd bijkwam. En daarin kwam de thuisploeg bijna op 1-1. Een voorzet van Giacomo Quagliata kon eerst door Burgzorg en bij de tweede paal door Ismail Azzaoui niet worden binnengeschoten, waardoor Ajax zonder kleerscheuren de rust haalde.

Een klein kwartier na het begin van de tweede helft kreeg Tadic een grote kans om Ajax op 0-2 te schieten, maar met een uitstekende sliding blokte Marco Rente de poging van de Serviër. Tadic stond tien minuten voor tijd wel aan de basis van de beslissende goal.

De captain vond bij de tweede paal Klaassen, die terugkopte op Haller. Met zijn knie werkte de Fransman de bal tegen de touwen. Heracles was in de slotfase via een kopbal van Lucas Schoofs nog wel gevaarlijk, maar Stekelenburg liet de gastheren niet meer in de wedstrijd komen.

