Hetty van de Wouw grijpt nét naast podiumplek keirin op WK baanwielrennen

Bij de start had Van de Wouw de vijfde en dus één-na-laatste positie in handen. Toen de brommer eenmaal uit de baan verdween, was het showtime voor de Nederlandse. Van de Wouw hield zich in eerste instantie rustig met de laatste positie, maar na de eerste ronde zette ze de aanval in.

Steffie van der Peet strandde in de halve eindstrijd. De baanwielrenster, die vorig jaar nog brons behaalde bij de WK, kwam daarin niet verder dan de vijfde plek. In de eindklassering bemachtigde ze de achtste plaats.

Bij keirin worden zes rensters eerst op gang gebracht door een voor hen rijdende brommer. Als die uit de baan is verdwenen, sprinten zij over drie ronden om de winst.

Lavreysen ijzersterk in kwartfinales sprint

Harrie Lavreysen (l) in actie. Ⓒ ANP/HH

Harrie Lavreysen is weer een stap dichter bij een vijfde wereldtitel sprint op de WK baanwielrennen in Glasgow. De 26-jarige Brabander versloeg in de kwartfinales de Australiër Matthew Richardson in twee heats.

Het was een herhaling van de WK-finale van vorig jaar in Saint-Quentin-en-Yvelines. Daar werd Lavreysen, ook de olympisch kampioen, voor de vierde keer op rij wereldkampioen op de sprint.

Voor Lavreysen gaat het toernooi nu pas maandag verder. Rond 13.15 uur (Nederlandse tijd) treft hij de Schot Jack Carlin in de eerste van maximaal drie heats. Carlin (26) won het brons op de Spelen van Tokio op de sprint en eindigde eerder op de WK van 2018 in Apeldoorn als tweede achter de Australiër Matthew Glaetzer.

In de andere halve finale neemt de Pool Mateusz Rudyk het op tegen Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago. De finale is maandagavond.

Kopecky pakt goud op afvalkoers

Lotte Kopecky heeft bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow opnieuw goud behaald op het onderdeel afvalkoers. De titelverdedigster liet met een machtige eindsprint de Française Valentine Fortin achter zich. De Amerikaanse Jennifer Valente eindigde als derde. De Nederlandse Marit Raaijmakers speelde een bijrol en werd achttiende.

Kopecky, die ook regerend Europees kampioene is, eindigde een week geleden in de Tour de France Femmes als tweede achter Demi Vollering. Komende week komt ze in Glasgow nog drie keer in actie. Dinsdag doet Kopecky mee aan de puntenkoers, woensdag volgt het omnium en volgende week zondag de wegrit.