Depay mist ook laatste duel Barça in aanloop naar WK

De aanvaller staat al sinds eind september aan de kant met een spierblessure, opgelopen bij het Nederlands elftal. Depay werkte de afgelopen weken in Barcelona aan zijn herstel.

Trainer Xavi sprak vorige week de hoop uit dat de 28-jarige spits voor aanvang van het WK nog wat speelminuten zou kunnen maken. Depay ontbreekt echter ook in de selectie van Barcelona voor de uitwedstrijd van dinsdag in de Spaanse competitie tegen Osasuna. Frenkie de Jong, zaterdag tegen Almería (2-0) nog trefzeker, behoort wel tot de selectie. Ook Gerard Piqué gaat mee naar Pamplona. De Catalaanse verdediger nam zaterdag al afscheid in Camp Nou en sluit tegen Osasuna zijn voetbalcarrière af.

Bondscoach Louis van Gaal maakt vrijdag zijn selectie voor het WK in Qatar bekend. Van Gaal heeft herhaaldelijk gezegd dat Depay vanwege zijn prestaties in Oranje min of meer zeker is van een plek in de groep van 26.