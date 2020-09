US Open: Zverev en Thiem strijden om de titel

NEW YORK - De Oostenrijkse Dominic Thiem en de Duitser Alexander Zverev hebben de finale bereikt in het mannen-enkelspel van de US open tennis in New York. Thiem, de nummer twee van de plaatsingslijst was in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste Rus Daniil Medvedev: 6-2, 7-6 (7), 7-6 (5).