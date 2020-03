Bergwijn maakt progressie in ’moeilijke tijd’

„Ik maak progressie. Zoals je ziet, kan ik weer lopen”, vertelt de 22-jarige Nederlander op sociale media van zijn werkgever. Bergwijn raakte onlangs tegen Burnley geblesseerd aan zijn enkel. „Toen ik die trap kreeg wist ik direct dat het een serieuze blessure was. Ik had zoveel pijn. Ik kon er niet van slapen. Nu moet ik sterker terugkomen. Dit soort dingen gebeurt.”

Corona

Natuurlijk houdt Bergwijn vanuit Londen ook de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. „Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. In Nederland is het heel gek. Iedereen moet thuisblijven. Dat is hier niet zo. We moeten met z’n allen bij elkaar blijven in deze moeilijke tijd. Het gaat nu even niet meer om voetbal.”

Bergwijn heeft voorlopig nog wel even de tijd om te herstellen. Het is nog onduidelijk wanneer de Premier League wordt hervat. Tot 3 april worden er in ieder geval geen wedstrijden gespeeld. Het lijkt uitgesloten dat er in april überhaupt wordt gevoetbald.