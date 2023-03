Premium Het beste van De Telegraaf

‘Het biertje smaakt wel lekker’ Hake beleeft jaar na ontslag bij Utrecht zoete wraak en stort voormalige werkgever in volgende crisis

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Rene Hake nam revanche op zijn oude club: ‘Het biertje smaakt wel lekker’ Ⓒ ANP /HH

UTRECHT - Bijna op de kop af een jaar geleden, op 22 maart 2022, werd René Hake ontslagen als trainer van FC Utrecht. Inmiddels is de Drent trainer van Go Ahead Eagles en beleefde hij bij zijn eerste terugkeer in de Galgenwaard als trainer van de tegenstander een zoete wraak. Met een 2-1 zege door een goal in blessuretijd van invaller Willum Willumsson zorgde Hake weer eens voor sportieve paniek bij zijn vorige werkgever, die alweer drie trainers verder is en onder Michael Silberbauer in een flinke dip zit. Na drie pijnlijke thuisnederlagen op rij (SV Spakenburg, Fortuna Sittard en Go Ahead) is het crisis bij FC Utrecht en daarvan getuigde het optreden van clubeigenaar Frans van Seumeren, die woedend de kleedkamer instormde en het team onder uit de zak gaf.