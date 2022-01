Drama voor Naoki Maeda: Japanner ziet door beenbreuk droom in duigen vallen

„Die breuk moet operatief hersteld worden. Daarna wacht mij een maandenlange revalidatie. Dat betekent dat mijn eerste wedstrijd voor FC Utrecht ook direct mijn laatste is geweest”, zegt Maeda, die tot het einde van dit seizoen wordt gehuurd van Nagoya Grampus.

Maeda raakte zwaar geblesseerd na een harde tackle van Lisandro Martinez. De Argentijn raakte weliswaar vol de bal, maar kwam tevens ongelukkig in aanraking met de enkel van de Japanner.

„Het was mijn grote droom om in Europa te voetballen en die droom is dankzij de kans die FC Utrecht me heeft geboden werkelijkheid geworden”, aldus Maeda. „Mijn droom valt voor nu in duigen. Maar ik geef mijn droom niet op. Met Nagoya Grampus en FC Utrecht ga ik in gesprek over mijn behandeltraject en ik ga mij nu volledig focussen op mijn herstel.”