ManUnited pijnigt City en helpt Liverpool

De ploeg van trainer Pep Guardiola kreeg zaterdagavond opnieuw een draai om de oren in de Premier League. Uitgerekend stadsgenoot Manchester United boekte in het Etihad Stadium een zoete overwinning. The Mancunians, door voormalig manager Sir Alex Ferguson gadegeslagen op de tribunes, sloegen met 1-2 toe.

Marcus Rashford opende halverwege de eerste helft vanaf elf meter de score voor de gasten. Anthony Martial zorgde zes minuten later voor eenv erdubbeling van de score. In het vervolg hield de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer de 0-2 voorsprong lang vast. Vlak voor tijd ontketende Nicolas Otamendi met de aansluitingstreffer nog een slotoffensief, maar scoren deed City niet meer.

Manchester City heeft na zestien speelronden veertien punten minder dan de superieure koploper Liverpool. Alleen Leicester City kan nog enigszins in het spoor blijven van Liverpool, dat op zoek is naar de eerste landstitel sinds 1990. Leicester heelft elf punten minder dan The Reds, en komt zondag nog in actie tegen Aston Villa. Met Virgil van Dijk in de basis boekte Liverpool zaterdag een degelijke zege bij Bournemouth: 0-3.

Rashford benut zijn penalty.

United klimt door de zege naar de vijfde plaats, op 22 punten van Liverpool. De ploeg van Guardiola speelt woensdag in de Champions League in de laatste speelronde van de groepsfase uit tegen Dinamo Zagreb. City is al zeker van de poulewinst. ManUnited ontvangt donderdag AZ. Beide ploegen zijn al verzekerd van overwinteren in de Europa League. De winnaar van het duel op Old Trafford pakt de groepszege. Bij een gelijkspel is die voor United.

