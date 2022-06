Wiegman legt ’haar’ Oranje Leeuwinnen op pijnbank

Bondscoach Mark Parsons zag Nederland nog wel sterk beginnen aan het oefenduel op Elland Road, waar ongeveer 23.000 fans aanwezig waren. In de 22e minuut was Lieke Martens verantwoordelijk voor de openingstreffer. Met een goede hoofdbeweging kopte de linksbuiten een strakke hoekschop van Sherida Spitse tegen de touwen.

Echt lang kon Nederland echter niet genieten van de voorsprong. Tien minuten na de 0-1 maakte Engeland alweer gelijk. Een mislukte voorzet van Lucy Bronze vloog over Sari van Veenendaal heen en belandde pardoes in de verre hoek.

Pal na rust kreeg Oranje een uitgelezen mogelijkheid om voor een tweede keer op voorsprong te komen. De net ingevallen Daniëlle van de Donk versierde een strafschop, maar Spitse faalde vanaf elf meter. De middenvelder weet normaal wel raad met dergelijke buitenkansjes, maar schoot de bal dit keer tegen de buitenkant van de paal.

Jackie Groenen in duel met Alex Greenwood. Ⓒ ANP/HH

Het bleek een kantelpunt. Tot overmaat van ramp lag de bal amper zestig seconden later aan de andere kant van het veld in het net. Beth Mead schatte een voorzet van Lauren Hemp op waarde en gleed binnen: 2-1. Een blunder van Van Veenendaal leidde een dramatische slotfase in. Een slap schot van de Ella Toone werd door de doelvrouw totaal verkeerd ingeschat, waarna ze twee minuten later ook nog een vierde treffer uit haar net moest vissen. Een volley van uitblinker Hemp was haar te machtig. En het bleef voor het moegestreden Oranje niet bij 4-1. Mead tilde het Engelse doelpuntentotaal pal voor tijd naar vijf. Topspits Vivianne Miedema, vanwege haar doelpunten voor Arsenal een grootheid in Engeland, zag het met lede ogen aan. De aanvalsleider kon vanwege lichte klachten slechts het laatste half uur meedoen.

Nederland speelt richting het eerste EK-duel tegen Zweden op 9 juli nog twee wedstrijden. Dinsdag wacht het WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland, dat eigenlijk eerder dit jaar gespeeld had moeten worden. De KNVB weigerde vanwege de oorlog in Oekraïne echter om in actie te komen tegen de Wit-Russen. Omdat de FIFA en UEFA de actie van de Nederlandse voetbalbond niet steunden, werd uiteindelijk besloten om de boycot op te heffen en de wedstrijd toch te spelen. Ook vanwege het belang van plaatsing voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Volgende week zaterdag volgt het uitzwaaiduel tegen Finland. Nederland zit op het EK in een poule met naast Zweden ook Zwitserland en Portugal. Dat laatste land is de vervanger van Rusland, dat vanwege de invasie van Oekraïne niet mag meedoen.