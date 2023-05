Comeback compleet! Celtics dwingen met buzzer beater beslissingsduel Eastern Finals af

Derrick White ontpopte zich tot de held van Massachusetts. Bij een stand van 103-102 was hij met 0,1 seconden op de klok het meest attent, toen een poging van Marcus Smart via de basket weer naar boven stuitte. White was er als de kippen bij om de rebound binnen te tikken op het moment dat het grootste deel van de fans in het Kaseya Center al aan feestvieren dacht. Na een review bleek White net op tijd met zijn cruciale touch en dus zorgt zijn buzzer beater voor een zevende duel.

Ondanks de heldenrol voor White was Jayson Tatum cijfermatig uiteraard weer de man van de wedstrijd voor Boston Celtics. Hij werd topschutter met 31 punten, 11 rebounds en 5 assists. Tegenstander Jimmy Butler kwam tot 24 punten, 11 rebounds en 8 assists.

Als Boston nu ook maandag de beslissingswedstrijd wint, is de eerste keer in de NBA-geschiedenis dat een team in een play-offserie zegeviert na een 3-0 achterstand.