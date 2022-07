Polman na conflict weg bij Esbjerg: ’Niet de manier waarop ik tot ziens wil zeggen’

In het filmpje dat ze heeft geplaatst wil Polman nog niet alles vertellen. Het ’hele verhaal’ houdt ze dan ook voor zichzelf. De vedette wil vooral iedereen die haar heeft gesteund in Denemarken bedanken.

„Het is een geweldige reis geweest, negen jaar. Ik kwam hier als een jong meisje en nu vertrek ik als een ’volwassen meisje’. Dit is de manier niet waarop ik wilde eindigen. Als ik ergens aan begin, wil ik dat afmaken. Dit is niet de manier waarop ik tot ziens wil zeggen. Ik wil jullie laten weten dat jullie, Esbjerg, de fans, de vrijwilligers een speciaal plekje in mijn hart hebben.”

Polman was in Denemarken een van de grote sterren. Ze bleef de club jarenlang trouw, maar belandde dit jaar ondanks een nog doorlopend contract op een zijspoor. Esbjerg wilde van haar af en dat deed de Nederlandse pijn, liet ze al eerder weten. Het is nog niet duidelijk waar de blondine haar loopbaan voortzet.