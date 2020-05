Na corona nu hitte onderwerp van gesprek in Italië

In de Serie A zijn nog twaalf speelronden te spelen. Het Juventus van Cristiano Ronaldo gaat aan de leiding. Ⓒ Hollandse Hoogte

Indien later deze week wordt besloten om de voetbalcompetitie in de Italiaanse Serie A rond half juni te hervatten, zal het spelen van middagwedstrijden in de zomerse hitte op weerstand stuiten. De beoogde planning staat nu al ter discussie.