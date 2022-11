Premium Het beste van De Telegraaf

Weer Australisch voetbalsucces met een Nederlandse inbreng Assistent Meulensteen dolblij na stunt Australië: ’Supertrots dat ik dit mag meemaken’

Bondscoach Graham Arnold (r.) en zijn assistent René Meulensteen zijn dolgelukkig na de plaatsing van Australië voor de achtste finale. Ⓒ Getty Images

DOHA - Het Australische lijflied ’Down Under’ van Men at Work schalde door het Al Janoub Stadion in Doha, zoals het zestien jaar eerder ook had geklonken in Stuttgart, toen de Socceroos voor de eerste keer in de historie doordrongen tot de knock-outfase van het WK. Met een 1-0 zege op Denemarken werd Australië tweede achter Frankrijk en daar had vooraf niemand rekening mee gehouden. „Het gaat in Australië altijd over de Gouden Generatie en dan hebben ze het over het team van 2006. Nu hebben we een nieuwe Gouden Generatie. Ik ben enorm trots op dit team”, aldus bondscoach Graham Arnold.