Sport kort: basketballers Toronto en Boston richting tweede ronde play-offs

Basketbal: Toronto en Boston richting tweede ronde play-offs

08:20 uur De basketballers van Toronto Raptors en Boston Celtics zijn hard op weg naar de tweede ronde van de play-offs van de NBA. Beide teams hebben een voorsprong van 3-0 genomen in de eerste ronde.

Toronto won ook het derde duel met Brooklyn Nets (117-92), met onder meer 26 punten van Pascal Siakam en 22 punten van Fred VanVleet. Boston bleef Philadelphia 76ers opnieuw de baas (102-94). Kemba Walker was goed voor 24 punten voor de winnende ploeg.

Vier overwinningen volstaan voor een plek in de tweede ronde van de play-offs.

LA Clippers versloeg Dallas Mavericks (130-122) en nam een voorsprong van 2-1. Kawhi Leonard was opnieuw de grote man bij de Clippers met maar liefst 36 punten. Sterspeler Luka Doncic van Dallas viel uit met een enkelblessure.

Utah Jazz won het derde duel met Denver Nuggets (124-87) en leidt nu met 2-1 in de play-offs. Mike Conley maakte 27 punten voor Utah.