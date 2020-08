Sport kort: Jimmy White haalt huzarenstukje uit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Snooker: White haalt huzarenstukje uit

23.45 uur: Jimmy White heeft voor een geweldige stunt gezorgd door het wereldkampioenschap snooker voor senioren op zijn naam te schrijven. In de finale versloeg hij de Ier Ken Doherty met 5-4 .

White leek op een afstraffing af te gaan en keek bij de pauze tegen een 4-0 achterstand aan. Doherty had nog maar één frame nodig voor de overwinning. Met goed snooker wist White toch nog terug te komen in de wedstrijd en zelfs een decider af te dwingen, In het beslissende negende frame wist White een break van 85 te maken.

De in Dublin geboren, 50-jarige Doherty wist in zijn snookercarrière één keer (in 1977) wereldkampioen in Sheffield te worden door in de finale Stephen Hendry te verslaan. Hendry, die ook speelde om de titel bij de senioren, werd in de halve finale uitgeschakeld door de 58-jarige White, die ondanks dat hij een aantal keren in de finale van het grote wereldkampioenschap heeft gespeeld, die nooit wist te winnen,

Doherty en White zijn beide werkzaam als commentator bij snookertoernooien op televisie, Ken bij de BBC en Jimmy bij Eurosport.

Voetbal: Charleroi koploper na zege op OH Leuven

21.49 uur: Charleroi heeft ook zijn derde wedstrijd in de Belgische competitie gewonnen en is met 9 punten koploper. De ploeg rekende in Heverlee af met OH Leuven (1-3) en speelde het laatste half uur ook nog eens met tien man.

Dorian Dessoleil zette Charleroi in de 6e minuut al op voorsprong. Xavier Mercier zorgde na 34 minuten voor de gelijkmaker, 1-1 was ook de ruststand. Vroeg in de tweede helft kwam de bezoekende ploeg op 2-1 voor door een treffer van Mamadou Fall. De Senegalees kreeg een kwartier later de rode kaart voor een ernstige overtreding. Met tien man hield Charleroi stand en Kaveh Rezaei wist in de 80e minuut zelfs nog een keer te scoren voor de Walen.

Golf: Anne van Dam blijft middenmoter in major Schotland

20.43 uur: Anne van Dam bezet na de derde ronde nog steeds een plek in de middenmoot bij Women’s Open in Schotland, de eerste major van dit jaar bij de vrouwen. Ze deelt na een weinig spectaculaire score van 73 slagen, 2 boven par, de 45e plaats met een totaal van +9. Ze heeft dertien slagen meer dan de Duitse Sophia Popov, die met een score van 67 slagen de leiding nam met -4.

Van Dam hield eigenlijk de schade nog beperkt in de derde ronde. Na dertien holes op Royal Troon stonden er vier bogeys op haar kaart. Met twee birdies op de laatste drie holes boekte ze nog een acceptabel resultaat.

In het Wales Open in Newport, een toernooi van de Europese Tour, spelen de Nederlanders een bijrol. Daan Huizing en Darius van Driel delen de 39e plaats na de derde ronde. Wil Besseling zakte weg naar plek 58. Alleen Van Driel noteerde een score onder par. Met 69 slagen bleef hij er twee onder het baangemiddelde op het Celtic Manor Resort, waar de Zweed Sebastian Söderberg en de Schot Connor Syme samen aan de leiding gaan met een een totaalscore van -7.

Voetbal: Ljungberg trekt deur dicht bij Arsenal

18.52 uur: Fredrik Ljungberg is niet langer assistent-trainer bij Arsenal. De voormalig middenvelder wil zich gaan richten op nieuwe uitdagingen, zo maakte hij bekend op de website van de Engelse club. De 43-jarige Zweed was assistent van Mikel Arteta.

„Ik ben sinds 1998 bij deze club betrokken en ben dankbaar voor alle kansen die ze me hebben gegeven, zowel als speler als als coach”, aldus Ljungberg. „Ik wens Mikel en het hele team veel succes voor het komende seizoen. Dank ook aan de fans voor hun constante steun en dat ze altijd aan mijn zijde hebben gestaan.”

Ljungberg was afgelopen seizoen kortstondig hoofdtrainer na het ontslag van Unai Emery. De Scandinaviër werd in 2004 met Arsenal landskampioen. Afgelopen seizoen werd Arsenal achtste in de Premier League, maar won het wel de FA Cup.

Voetbal: Klaassen verlaat geblesseerd het trainingsveld bij Werder

17.06 uur: Werder Bremen moet het mogelijk enige tijd stellen zonder Davy Klaassen. De middenvelder heeft in de voorbereiding van Werder in Oostenrijk een knieblessure opgelopen.

De 27-jarige Klaassen bleef vrijdag steken in het gras en zaterdag kon hij de training niet voltooien. Een MRI-scan op zondag moet de ernst van de blessure uitwijzen.

Klaassen wist met Werder degradatie ternauwernood te voorkomen. Werder begint het nieuwe seizoen op 19 september met een thuiswedstrijd tegen Hertha BSC.

Motorsport: Primeur voor Espargaro met pole in MotoGP

17.02 uur: De Spaanse motorracer Pol Espargaro heeft voor het eerst in zijn carrière poleposition veroverd in de MotoGP. Hij was zaterdag de snelste in de kwalificaties en start zondag vooraan in de Grote Prijs van Stiermarken in Oostenrijk. De 29-jarige Espargaro, sinds 2014 actief in de MotoGP, rijdt voor het fabrieksteam van KTM.

De Japanner Takaaki Nakagami (Honda) verraste met de tweede startpositie. De Fransman Johann Zarco (Ducati) zette de derde tijd neer, maar hij moet zondag vanuit de pitstraat starten. Dat is de straf die hij heeft gekregen voor het veroorzaken van een zware crash afgelopen zondag in de Grote Prijs van Oostenrijk. De Spanjaard Joan Mir (Suzuki) schuift door naar de derde startpositie.

Kampioenschapsleider Fabio Quartararo (Yamaha) kwam niet verder dan de tiende tijd en de Fransman vertrekt in de race vanaf de negende startpositie.

Bo Bendsneyder, de enige Nederlander die actief is in het WK wegrace, kon opnieuw niet overtuigen in de Moto2. Hij start zondag vanaf de 26e positie.

Voetbal: Europees duel Bratislava opnieuw afgelast wegens corona

13.51 uur: De wedstrijd tussen Slovan Bratislava en KI Klaksvik in de eerste voorronde van de Champions League gaat zaterdag niet door omdat een speler van de Slowaakse club positief heeft getest op het coronavirus. Om die reden werd het duel afgelopen donderdag ook afgelast.

De Slowaakse autoriteiten willen dat de hele selectie van Bratislava in quarantaine gaat. De UEFA moet nu beslissen wat er met de wedstrijd gaat gebeuren. Mogelijk wordt KI Klaksvik uit de Faeröer Eilanden als reglementaire winnaar aangewezen.

Voetbal: Trainer Tudor assistent van Pirlo bij Juventus

12:07 uur Igor Tudor geeft zijn baan als hoofdtrainer van Hadjuk Split op en gaat aan de slag als assistent van Andrea Pirlo bij Juventus. Dat heeft de club uit Kroatië laten weten.

De Kroaat Tudor speelde van 1998 tot en met 2007 voor de club uit Turijn. Hij werkte al als hoofdcoach van Udinese in de Serie A.

Pirlo werd eerder deze maand aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de club, waarvoor ook Matthijs de Ligt uitkomt. De voormalige middenvelder is de opvolger van Maurizio Sarri, die Juventus wel naar de landstitel leidde maar niet aan succes kon helpen in de Champions League.

Juventus werd in de achtste finales uitgeschakeld door Olympique Lyon.

Tennis: Kerber wel naar US Open

11:37 uur De Duitse tennisster Angelique Kerber neemt toch deel aan de US Open. Ze had eerder vanwege het coronavirus haar bedenkingen bij de grandslam in New York.

Kiki Bertens en vijf andere speelsters uit de top tien van wereldranglijst doen niet mee aan de US Open, die op 31 augustus van start gaan. De 32-jarige Kerber vertrouwt op de organisatie van de grandslam, die een veilig toernooi heeft beloofd.

„Na zorgvuldige overwegingen en intensieve discussies met mijn team heb ik besloten om toch deel te nemen aan de US Open”, stelt de huidige nummer 23 van de wereldranglijst. „Ik ben er zeker van dat de organisatoren zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat het toernooi onder strikte hygiënische voorwaarden wordt gehouden.”

Kerber won de US Open in 2016.

Tennis: Nishikori test voor tweede keer positief op corona

09:51 uur De Japanse tennisser Kei Nishikori vreest dat hij de US Open moet overslaan. De voormalige nummer 4 van de wereld is voor de tweede keer positief op corona getest.

„Ik ben nog steeds positief”, laat hij weten. „Ik blijf daarom voorlopig in Florida. Ik vertoon minimale symptomen en laat me komende week opnieuw testen.”

Nishikori testte vorige week voor het eerst positief op corona. De US Open beginnen op 31 augustus in New York, met strikte veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Nishikori kan goed uit de voeten op het hardcourt in New York. Hij haalde in 2014 de finale en werd in 2016 en 2018 uitgeschakeld in de halve eindstrijd. Veel topspelers hebben zich afgemeld voor de US Open, uit angst voor corona. Titelverdedigers Rafael Nadal en Bianca Andreescu en Ashleigh Barty, nummer één van de wereldranglijst bij de vrouwen, komen niet naar New York.

Basketbal: Toronto en Boston richting tweede ronde play-offs

08:20 uur De basketballers van Toronto Raptors en Boston Celtics zijn hard op weg naar de tweede ronde van de play-offs van de NBA. Beide teams hebben een voorsprong van 3-0 genomen in de eerste ronde.

Toronto won ook het derde duel met Brooklyn Nets (117-92), met onder meer 26 punten van Pascal Siakam en 22 punten van Fred VanVleet. Boston bleef Philadelphia 76ers opnieuw de baas (102-94). Kemba Walker was goed voor 24 punten voor de winnende ploeg.

Vier overwinningen volstaan voor een plek in de tweede ronde van de play-offs.

LA Clippers versloeg Dallas Mavericks (130-122) en nam een voorsprong van 2-1. Kawhi Leonard was opnieuw de grote man bij de Clippers met maar liefst 36 punten. Sterspeler Luka Doncic van Dallas viel uit met een enkelblessure.

Utah Jazz won het derde duel met Denver Nuggets (124-87) en leidt nu met 2-1 in de play-offs. Mike Conley maakte 27 punten voor Utah.