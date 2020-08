Sport kort: Juventus strikt Tudor als assistent Pirlo

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Trainer Tudor assistent van Pirlo bij Juventus

12:07 uur Igor Tudor geeft zijn baan als hoofdtrainer van Hadjuk Split op en gaat aan de slag als assistent van Andrea Pirlo bij Juventus. Dat heeft de club uit Kroatië laten weten.

De Kroaat Tudor speelde van 1998 tot en met 2007 voor de club uit Turijn. Hij werkte al als hoofdcoach van Udinese in de Serie A.

Pirlo werd eerder deze maand aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van de club, waarvoor ook Matthijs de Ligt uitkomt. De voormalige middenvelder is de opvolger van Maurizio Sarri, die Juventus wel naar de landstitel leidde maar niet aan succes kon helpen in de Champions League.

Juventus werd in de achtste finales uitgeschakeld door Olympique Lyon.

Tennis: Kerber wel naar US Open

11:37 uur De Duitse tennisster Angelique Kerber neemt toch deel aan de US Open. Ze had eerder vanwege het coronavirus haar bedenkingen bij de grandslam in New York.

Kiki Bertens en vijf andere speelsters uit de top tien van wereldranglijst doen niet mee aan de US Open, die op 31 augustus van start gaan. De 32-jarige Kerber vertrouwt op de organisatie van de grandslam, die een veilig toernooi heeft beloofd.

"Na zorgvuldige overwegingen en intensieve discussies met mijn team heb ik besloten om toch deel te nemen aan de US Open", stelt de huidige nummer 23 van de wereldranglijst. "Ik ben er zeker van dat de organisatoren zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat het toernooi onder strikte hygiënische voorwaarden wordt gehouden."

Kerber won de US Open in 2016.

Tennis: Nishikori test voor tweede keer positief op corona

09:51 uur De Japanse tennisser Kei Nishikori vreest dat hij de US Open moet overslaan. De voormalige nummer 4 van de wereld is voor de tweede keer positief op corona getest.

"Ik ben nog steeds positief", laat hij weten. "Ik blijf daarom voorlopig in Florida. Ik vertoon minimale symptomen en laat me komende week opnieuw testen."

Nishikori testte vorige week voor het eerst positief op corona. De US Open beginnen op 31 augustus in New York, met strikte veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Nishikori kan goed uit de voeten op het hardcourt in New York. Hij haalde in 2014 de finale en werd in 2016 en 2018 uitgeschakeld in de halve eindstrijd. Veel topspelers hebben zich afgemeld voor de US Open, uit angst voor corona. Titelverdedigers Rafael Nadal en Bianca Andreescu en Ashleigh Barty, nummer één van de wereldranglijst bij de vrouwen, komen niet naar New York.

Basketbal: Toronto en Boston richting tweede ronde play-offs

08:20 uur De basketballers van Toronto Raptors en Boston Celtics zijn hard op weg naar de tweede ronde van de play-offs van de NBA. Beide teams hebben een voorsprong van 3-0 genomen in de eerste ronde.

Toronto won ook het derde duel met Brooklyn Nets (117-92), met onder meer 26 punten van Pascal Siakam en 22 punten van Fred VanVleet. Boston bleef Philadelphia 76ers opnieuw de baas (102-94). Kemba Walker was goed voor 24 punten voor de winnende ploeg.

Vier overwinningen volstaan voor een plek in de tweede ronde van de play-offs.

LA Clippers versloeg Dallas Mavericks (130-122) en nam een voorsprong van 2-1. Kawhi Leonard was opnieuw de grote man bij de Clippers met maar liefst 36 punten. Sterspeler Luka Doncic van Dallas viel uit met een enkelblessure.

Utah Jazz won het derde duel met Denver Nuggets (124-87) en leidt nu met 2-1 in de play-offs. Mike Conley maakte 27 punten voor Utah.