De indrukwekkende inhaalrace van Oranje

Georginio Wijnaldum heeft de 0-1 binnengekopt tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in het Dinamostadion tussen Wit-Rusland en Nederland. Ⓒ ANP

De indrukwekkende campagne van Oranje in de Nations League, die eindigde met een nederlaag in de finale tegen Portugal (1-0), gaf het vertrouwen van Ronald Koemans spelers een boost, maar had een schaduwzijde. Door die eervolle verplichtingen tijdens de Final Four én de vier overwinningen van Noord-Ierland in de eerste vier EK-kwalificatieduels met Estland en Wit-Rusland liep Nederland in Groep C – zeker na de thuisnederlaag tegen Duitsland (2-3) – flink achter de feiten aan. Na een indrukwekkende inhaalrace, die op bezoek bij Duitsland in Hamburg (2-4) een mega-impuls kreeg, plaatste Oranje zich in Noord-Ierland voorafgaand aan de laatste kwalificatiewedstrijd morgen tegen Estland al voor het EK. Missie geslaagd!