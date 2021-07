Vierde Nederlandse ritzege op een rij in Giro Donne: Lorena Wiebes wint sprint

De renster van Team DSM was in Carugate overtuigend de sterkste voor de Deense Emma Norsgaard, Marianne Vos en Lucinda Brand. Het is voor Wiebes alweer de negende overwinning van het seizoen.

Anna van der Breggen behoudt de roze trui in de Giro met een ruime voorsprong. Ze won al twee etappes. Ook Vos mocht een keer haar handen in de lucht steken. De enige andere etappe was een ploegentijdrit. Die werd gewonnen door Trek-Segafredo, de ploeg van Brand en Ellen van Dijk.