Michael Rasmussen verwacht sleutelrol van Tom Dumoulin in Tour

Tom Dumoulin. Ⓒ ANP/HH

NICE - Michael Rasmussen staat vooral bekend als de man die in 2007 de Tour de France voor Rabobank ging winnen, maar vijf dagen voor Parijs uit zijn gele trui werd ’getrokken’, omdat hij had gelogen over zijn verblijfplaats. Inmiddels is de 46-jarige Rasmussen al jaren voor de Deens krant Ekstra Bladet werkzaam in La Grande Boucle en in deze corona-editie denkt ook hij dat Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers onderling gaan uitvechten wie deze Tour gaat winnen.