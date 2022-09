US Open: Murray uitgeschakeld door Berrettini, Jabeur moeizaam verder

Het grote verschil tussen beiden in de eerste twee sets was vooral de moeite die Murray had om zijn eigen opslag binnen te houden. Hoewel hij in drie sets ’slechts’ drie keer gebroken werd, was het vaak wel met hangen en wurgen, mede dankzij een percentage van 42 op zijn eerste opslag.

In de derde set toonde de Schot zijn klasse door op het juiste moment op zeer overtuigende wijze de tiebreak naar zich toe te trekken. Maar in de vierde set was hij weer te slordig, waardoor het avontuur tien jaar na zijn eerste grandslamzege in New York al in de derde ronde ten einde kwam.

Jabeur naar volgende ronde

Ons Jabeur heeft de volgende ronde van de US Open bereikt. De als vijfde geplaatste Tunesische versloeg in New York in drie sets Shelby Rogers. Dat deed ze met de cijfers 4-6 6-4 6-3.

Jabeur, die eerder dit seizoen de finale op Wimbledon speelde, had het vooral in de eerste set lastig met haar Amerikaanse tegenstandster. In de tweede- en derde set profiteerde ze echter van de kansen die zich voordeden. Vooral in de beslissende set kwam ze beter in haar spel.

Ons Jabeur. Ⓒ ANP/HH

„Een gekke wedstrijd”, reageerde Jabeur. „Zelfs toen zij op een onoverkomelijke achterstand stond in de derde set heeft ze het me nog moeilijk gemaakt. Ik moest blijven vechten, iets wat ik ook in de eerste twee sets steeds deed. Dat heeft me erdoorheen gesleept. Maar gemakkelijk was het niet.”

Rogers schakelde eerder in het toernooi van de Nederlandse Arantxa Rus uit.

Rojer verder in het dubbelspel

Jean-Julien Rojer heeft bij de US Open de derde ronde weten te bereiken in het dubbelspel. Samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador versloeg hij Aleksandr Nedovjesov uit Kazachstan met diens partner Aisam-Ul-Haq Qureshi uit Pakistan. Dat gebeurde in twee sets, 6-0 6-3. Rojer is met zijn medespeler als derde geplaatst.