Lasse Schöne kreeg kippenvel bij rentree Eriksen

„Ik werd pas weer een beetje rustig, toen hij me de volgende dag een foto stuurde met de tekst ’het gaat goed’. Ik wilde het van hem zelf horen en we hadden gelukkig snel contact. Ik was die eerste dagen op vakantie niet echt gezellig. Begrijpelijk natuurlijk. Ik had tien jaar bij de nationale ploeg gezeten en kende iedereen.”

De gezondheidsproblemen van Nouri, Blind en Eriksen hielden Schöne bezig. „Het is niet zo dat ik dagelijks met die zorgen rondloop, maar het is wel drie keer dichtbij geweest. Christian is een fantastische gozer en ook altijd zo fit. Hij eet altijd goed, drinkt af en toe wel een wijntje, maar niet zo veel als wij”, lacht de Deen.

„Dat zo’n fitte jongen dan zoiets overkomt. Je snapt het ook niet. Hoe kan dat? Toen hij tijdens zijn revalidatie bij Ajax aan het trainen was, ben ik nog even bij hem langsgegaan voor een koffie. En twee maanden daarvoor was hij nog even bij mij thuis. Dat was de eerste keer dat ik hem echt één-op-één kon spreken. We hadden wel contact natuurlijk, maar het was fijn om even samen te eten en dat ik goed met hem kon praten.”

Schöne was getuige van de terugkeer van Eriksen op de velden. „Ik zat in het stadion tijdens Nederland-Denemarken en het was fantastisch. Dan zie je ook hoe zo’n jongen is. Hij is geliefd om zijn voetbalkwaliteiten, maar ook door hoe hij als persoon is. Hij komt erin en krijgt applaus. Als hij scoort juichen en klappen de fans van Nederland nog meer. Dat zou je echt nergens anders hebben. Dat was fantastisch. Kippenvel. Dat is bijzonder natuurlijk. Het heeft ermee te maken met wat er is gebeurd, maar ook met het feit dat hij zo geliefd is in Nederland. Als voetballer, maar misschien nog veel meer als mens.”